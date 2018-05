"Il cretino è servito" al Teatro Golden

Presso il teatro Golden in via Taranto 36 alle ore 21 andrà in scena “Il cretino è servito”, uno spettacolo teatrale di beneficenza scritto e diretto da Giancarlo Ripani che ha rivisitato e adattato " la cena dei cretini " di Francis Veber. L’iniziativa a sostegno dell’Associazione di volontariato sanitario Insieme per Te presieduta dal prof. Vincenzo Saraceni, medico fisiatra e segretario nazionale dell’AM.C.I. ( Ass.Medici Cattolici Italiani), si realizza grazie alla collaborazione della Compagnia Teatrale dell’Ortica, che ha aderito al progetto di raccolta fondi dal titolo “Il teatro per riaccendere il sorriso di un bimbo”.

“Insieme per Te" nasce nel marzo 2017 a Roma con un suo statuto, ed è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al N. 288 sezione Sanità. L’associazione aderisce ad una cultura socio-sanitaria di ispirazione cristiana e la missione è di offrire sostegno sanitario e assistenza morale alle persone malate, fragili o indigenti. Dal mese di Febbraio 2018 è attiva con un piccolo gruppo di volontari in corsia presso la Fondazione S. Lucia.

Il progetto, particolare nel suo genere si ripropone nella sua seconda edizione. L’appuntamento è ogni anno a fine maggio con una rassegna teatrale fatta per amore, un amore non solo per il palcoscenico, ma anche per ciò che con il teatro si può costruire: solidarietà.