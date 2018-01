Mercoledì 14 Febbraio San Valentino al Cotton Club con Nat in my own way



Serata romantica al Cotton Club per San Valentino.



Alcuni brani della discografia di Nat King Cole, interpretati e rivisitati dalla voce originale del crooner romano Marco Ricciardi. Nat King Cole, riferimento per molti cantanti e pianisti tra gli anni '40 e '50, rappresenta una pietra miliare non soltanto della storia del jazz, ma anche della cultura e del costume americano essendo stato, tra l'altro, il primo afro-americano a condurre uno show televisivo nazionale.



Il repertorio riprenderà anche le più belle ballad del great american songbook nell'atmosfera magica delle proiezioni a 360° che ci faranno sentire a New York, Roma o tra le note di un magico spartito che gira per il locale...



Line up:



MARCO RICCIARDI VOCE

ADRIANO URSO PIANO

STEFANO NAPOLI CONTRABBASSO



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it