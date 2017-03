Il Coro della Ouachita University alla Basilica di S.M. sopra Minerva

Nella splendida cornice della Basilica di S. Maria sopra Minerva a Roma il coro della Ouachita University porterà in scena il suo migliore repertorio. Un coro di alto livello farà tappa a Roma portando in scena un repertorio da grande concerto di musica sacra con musiche di Volckmar Leisering, Ludovico da Viadana, Javier Busto, Eric Barnum, Knut Nystedt, Ola Gjeilo, Moses Hogan e una selezione dei più celebri spirituals della tradizione americana. Appuntamento venerdì 24 marzo, con inizio concerto a partire dalle 21.00. L'ingresso è gratuito, si consiglia di arrivare in anticipo per avere la certezza di potersi accomodare nei posti migliori. Gli Ouachita Singers, diretti dal M° Gary Gerber, sono un gruppo corale composto da 46 studenti della Ouachita Baptist University e rappresentano l'eccellenza dei programmi musicali scolastici dello stato americano dell'Arkansas. Il coro fondato nel 1957 nella città di Arkadelphia ha al suo attivo numerosi concerti ed ha collaborato svariate volte con l'Arkansas Symphony Orchestra, recentemente per l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven ed il Requiem di Brahms. La corale ha viaggiato a lungo negli Stati Uniti ed in Europa ed il suo repertorio che spazia dai capolavori della letteratura corale ai compositori contemporanei è disponibile in una serie di CD di cui l'ultimo inciso nel 2016. Per info - 06 53096944 338 5355979