Il coraggio al Teatro Prati

Aldo Topponi è un industriale tessile che naviga in cattive acque, con l'originale hobby di salvare la vita a chiunque tenti il suicidio gettandosi nel Tevere non nascondendo, in tali circostanze, anche un tantino di protagonismo. Sono molte le persone che egli ha salvato dalle acque del fiume, ed altrettante sono le medaglie al valor civile che ha conseguito per le sue gesta, che fanno bella mostra in un vero e proprio sacrario nello studio di casa. È il giorno fatidico del suo ultimo salvataggio: ma, dopo che egli ha festeggiato la sera prima l'avvenimento ed è stato osannato da tutti come un eroe d'altri tempi narrando altresì l'accaduto in maniera alquanto ampollosa, succede il classico imprevisto che gli cambierà letteralmente la vita: infatti si presenta in casa sua, subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale, l'aspirante suicida di turno, Calogero Spampinato, un povero diavolo - per di più vedovo - che, in virtù del suo salvataggio pretende di essere ospitato e mantenuto. Sia pur a malincuore, Topponi è costretto a cedere, innanzitutto per non compromettere la sua reputazione avendo in “ballo” una gara d'appalto per la fornitura delle divise delle guardie svizzere in Vaticano, e poi perché preoccupato che possa venire a galla una sua relazione extraconiugale. In ogni modo, l'atmosfera di casa Topponi è letteralmente stravolta dalla presenza di Calogero e la convivenza non è delle più facili, soprattutto considerando la vivacità - ed anche una certa invadenza - da parte di Calogero.

Nel 1955 ne fu realizzato un film con Totò e Gino Cervi per la regia di Domenico Paolella.