"Il conto è servito" al Teatro Nino Manfredi

Da martedì 2 fino al 14 maggio 2017 sarà in scena al teatro Nino Manfredi di Ostia "Il conto è servito" di Sara Vannelli per la regia di Paola Tiziana Cruciani, prodotto dalla 8P Management di Cristian Di Nardo.

Sul palco un grande Corrado Tedeschi nel ruolo di Rampanti, premio Nobel per la pace, affiancato da l'esilarante Nino Formicola (in arte Gaspare) nel ruolo di Fred il politico in ascesa, arricchiscono la scena, Roberta Garzia moglie del Nobel, Alessandra Schiavoni maglie di Fred, Barbara Abbondanza nel ruolo della colf della famiglia del politico, Martina Carletti e Simone Villani figli del politico, Andrea Zanacchi amico del figlio Metti una sera a cena: un politico ambizioso, un premio Nobel per la pace, una psicologa confusa, una bigotta rifatta, una colf straniera e obesa, una social dipendente con un fratello sessuomane... il menù non può che essere esilarante!

Fred, politico in ascesa, è finalmente riuscito ad organizzare, nella sua villa di famiglia, un'importante cena con Rampanti, notissimo ed impegnatissimo Nobel per la pace. L'incontro è carico di attese poiché tutti si aspettano un considerevole tornaconto. Durante la serata, però, tra colpi di scena e situazioni surreali, nel contesto di una società esasperata da tecno-linguaggi privi di senso, le aspettative di tutti prendono pieghe impreviste. Uno spettacolo comico dal ritmo crescente che mette alla gogna le dinamiche di potere e ipocrisia che contraddistinguono la nostra società, caratterizzata, inoltre, da un eccesso di mezzi di comunicazione che generano solo incomunicabilità.

Nell'atmosfera noir della notte di Halloween, a colpi di dolcetti e scherzetti, il reale e l'assurdo andranno a scontrarsi e sovrapporsi, culminando in una guerra di paradossi dove non si comprende più il confine tra realtà e finzione. "Il conto è servito" mette in scena uno spaccato della società contemporanea, affidando il gioco dei paradossi a un duo d'eccezione: Corrado Tedeschi e Nino Formicola, amici di vecchissima data per la prima volta insieme sul palco.

"Il conto è servito" vanta un cast tecnico di eccezione: accanto alla ben nota regista Paola Tiziana Cruciani, l'aiutoregia è Manuela Bisanti, le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Adele Bargilli, le fotografie sono curate dallo Studio Cromosoma.