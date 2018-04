Abbazia delle Tre Fontane

★ Sabato 28 Aprile- ore 16 ★



Il complesso, situato lungo l’antica Via Laurentina in località “Acque Salvie”, deve il nome al celebre episodio del martirio di San Paolo, la cui testa recisa – secondo la leggenda – rimbalzando tre volte originò tre fonti miracolose. Dall’età paleocristiana sorse sul luogo una chiesuola dedicata a San Paolo, mentre è da metà VI secolo che venne eretto un monastero, in seguito ampliato nel medioevo dai cistercensi. Attualmente il complesso, gestito dai monaci Trappisti (che ancora vi risiedono e vi vendono i loro squisiti prodotti), consta di un monumentale ingresso chiamato “Arco di Carlo Magno”, e di tre edifici maggiori: la chiesa del Martirio di San Paolo, la chiesa di Santa Maria Scala Coeli e la chiesa dei SS. Vincenzo e Atanasio, tutte e tre ricche di capolavori di arte e archeologia di varie epoche.

Trasecoli è lieta di invitarvi a scoprire quest’oasi monastica semisconosciuta benché alle porte di Roma!



Appuntamento: sabato 28 aprile alle ore 16, davanti all’ingresso del complesso in via Acque Salvie, 1.

Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari).



LA VISITA E' ORGANIZZATA DA FLAVIA FRAUZEL - ARCHEOLOGA MEDIEVISTA



Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851