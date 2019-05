Il colore emozionato

In questa mostra bi-personale di massimo Fiocco e Mauro Baldino si offre l’occasione per apprezzare le molte anime del colore: uno strumento che si attaglia ad ogni disposizione d’animo e ai caratteri più individuali che distinguono ciascun artista.

Come si vede, Massimo e Mauro hanno un approccio diverso alla pittura di colore: Mauro è slancio ed entusiasmo, Massimo meditazione e cultura. Ognuno ha trovato la sua patria in questo vasto continente della materia cromatica che il tempo ha loro insegnato come far rispondere bene al sentimento.

Infatti, la tecnica può dirsi tutt’uno col linguaggio: è il “corpo” che premette al contenuto di offrirsi al pubblico che guarda.

È proprio al pubblico, infatti, che alla fine giunge tutto il lavoro del pittore che, a sua volta, è un distillato di vita per molti versi segreta. Il colore andrebbe quindi assaporato come si fa con un vino o un aroma, senza necessariamente porsi delle domande ma, invece, affidandosi alla gioia del gusto.