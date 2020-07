"Il colore dentro. Cifre cromatico emozionali", la mostra di Diana H.

"È con il colore che manifesta il mondo interiore. Mi interessa la 'non forma', la transitorietà dell’immagine. È un’emozione che voglio creare, un'emozione di libertà, capace di raggiungere, dare e restituire. Un percorso circolare e continuo di sfumature, tratti e materia che si sovrappongono sulle tele per alzare veli e scoprire nuove dimensioni”

Così Diana H., artista romana alla sua prima personale, descrive l'ispirazione mentre dipinge. Non una passione ma una necessità, svelare l'universo delle sue sensazioni, dei ricordi e delle idee attraverso la pittura. “Una creatività che guarisce”, in cui si mescolano diversi materiali, che per istinto immediato danno un senso al colore che emerge dalla tela.

L'illusione della realtà visibile si svela con fantasia e intensità emergendo con colori e tratti decisi. Un universo giocoso e immaginifico che permette all'osservatore di creare una propria immediata sensazione.

