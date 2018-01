Il colombario di Pomponio Hylas

Non lontano dalle mura Aureliane, all'interno del Parco degli Scipioni tra le antiche vie Latina e via Appia, alla fine del I sec. d.C. venne realizzato un piccolo sepolcro che è pervenuto a noi attraverso i secoli. Un gioiello fatto di mosaici con cornici di conchiglie, stucchi dipinti ed affreschi che testimoniano lo spasmodico amore per la mitologia e la cultura greca.



Questo scrigno custodì le ceneri del liberto Pomponio Hylas e della moglie Pomponia Vitalinis, e con i suoi vivissimi colori vi permetterà di fare un salto di quasi duemila anni facendoci immergere nel contesto storico, artistico e culturale di chi lo realizzò e di chi lo scelse come sua ultima dimora per l’eternità.



L'8 febbraio, ore 15:00 (vi suggeriamo di venire con almeno 10 minuti di anticipo).



Appuntamento: Via di Porta Latina, 14, 00179 Roma

Durata: un'ora e quarantacinque circa.



Il contributo per la visita guidata è di:

15 € per i soci e comprende il biglietto di ingresso.

Il pagamento sarà effettuato in loco.



Per chi non fosse socio, il costo del tesseramento con validità annuale solo per questa occasione sarà gratuito.



Potrebbe accadere l'eventualità di dover dividere in due parti il gruppo se le prenotazioni supereranno le 20 unità.