“Il Colloquio” apre il 2020 del nuovo Teatro Orione

La direzione del Nuovo Teatro Orione sceglie di aprire il nuovo anno con uno spettacolo intenso che approda per la prima volta nella scena romana: Il colloquio. Il racconto di un trittico di mogli partenopee in fila davanti al carcere, in attesa del convegno coi mariti detenuti. Uno spettacolo intriso di malinconia che dipinge un Sud, ed un sesso, ancora e sempre subalterno.



Il Colloquio è un progetto di Eduardo Di Pietro, che ne firma anche la regia, dirigendo magistralmente tre talentuosi attori: Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino. Il testo prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli.

Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.

La galera, un luogo alieno, in larga parte ignoto ed oscuro, si rivela un riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, sede di libertà surrogata. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche.

Lo spettacolo è firmato da una giovane e talentuosa compagnia nata a Napoli nel 2014: il Collettivo Lunazione, che sviluppa il proprio lavoro lungo tre cardini: la produzione teatrale originale, i progetti per le scuole di ogni ordine e grado, e performance site generic.

Nel corso di questi anni la compagnia ha partecipato a diversi festival e rassegne nazionali, ma è certamente l’anno 2019 che ha premiato il loro talento, vincendo non solo il bando Funder35 come giovane impresa culturale, ma aggiudicandosi con il “Il colloquio” il prestigioso Premio Scenario Periferie 2019.

“Il Colloquio è la fotografia spiazzata e spiazzante di un’antropologia indagata (...) con efficace scelta registica, da tre attori capaci di aggiungere poesia all’inesorabilità di storie già scritte e aprire spiragli onirici imprevisti.”

(dalla motivazione della giuria del Premio Scenario)



