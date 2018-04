Il Circo di Massenzio e il Mausoleo di Romolo sull'Appia antica

Una delle aree archeologiche più affascinanti della campagna romana



Il Palazzo di Massenzio sulla Via Appia antica è una delle aree archeologiche più suggestive della campagna romana.

Il complesso fu costruito tra il II e il III miglio della Via Appia Antica, per celebrare l'imperatore Massenzio, sfortunato avversario di Costantino nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C.

Durante la visita avremo modo di ammirare gli imponenti resti della residenza imperiale: tra questi spiccano il Circo, visibile per quasi tutta la sua estensione, e il Mausoleo, riaperto al pubblico dopo molti anni di chiusura, noto anche come come “Tomba di Romolo”, giovane figlio dell’Imperatore che qui fu sepolto.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,45 all’ingresso dell’area archeologica in Via Appia Antica, 153

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Biglietto di ingresso: Gratuito

Attenzione, posti limitati!

La prenotazione è obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com