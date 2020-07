Cinema in piazza: Agostino Ferrente e il cast del documentario "Selfie" a San Cosimato

La manifestazione Il Cinema in piazza, venerdì 17 luglio torna ad accendere lo schermo in piazza di San Cosimato. Protagonista della serata sotto le stelle sarà Agostino Ferrente e il cast del documentario "Selfie" - Miglior Doc. ai David di Donatello.

Il documentario sarà presentato in collaborazione con Amnesty International Italia, alla presenza del portavoce Riccardo Noury e di Ascanio Celestini.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del cinema in piazza