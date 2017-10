Il Cinema di RezzaMastrella al Nuovo Cinema Palazzo

Il Nuovo Cinema Palazzo si propone nuovamente di proiettare le produzioni di Rezzamastrella. Questa volta è il cinema ad essere protagonista: giovedì con Troppolitani Valle Occupato, che ci pone di fronte la domanda: come si può occupare uno spazio quando uno occupa abusivamente lo stato d’animo di un personaggio? Mentre Giovedì è la volta di Delitto sul Po, una vicenda poliziesca che ramifica microstorie influenzate dalla realtà quotidiana dei personaggi.



Programma

• Giovedì 5 Ottobre 2017 ore 21.00

proiezione di TROPPOLITANI VALLE OCCUPATO

"E’ possibile occupare stati d’animo attraverso l’interpretazione? E’ possibile occupare un sentimento come fosse spazio?”

> A seguire incontro con Antonio Rezza e Flavia Mastrella



• Venerdì 6 Ottobre 2017 ore 21.00

proiezione di DELITTO SUL PO - Antifilm a corpo morto

“Delitto sul Po è un’opera che nega in modo deciso l’utilità della sceneggiatura. Quando una scena mancava ci cambiavamo d’abito e la giravamo istantaneamente per poi montarla ancora vestiti da personaggio. E non erano più gli autori a montare il film ma gli stessi personaggi sfuggiti al controllo degli autori.”



● REZZAMASTRELLA ●

Antonio Rezza e Flavia Mastrella si occupano di comunicazione involontaria; sono uniti da più di vent’anni nella produzione di performance teatrali, film a corto e lungo respiro, trasmissioni televisive, performance e set migratori.

Dal 1987 condividono il loro percorso artistico. Praticando diverse forme d’arte, hanno fatto del performativo una poetica totemica. Essi erompono come malanni nella vita dello spettatore. Irrompono nel teatro devastando il teatro. Generano, in continuazione, fatti nuovi, cortocircuiti, oscurità da eccesso e da difetto. Travolgono e stravolgono. Per loro l’arte deve sconfinare.



----------------------------------------------



• sottoscrizione consigliata 5 euro •

Al Nuovo Cinema Palazzo non si vendono biglietti e non esistono prevendite, quello che si propone è una sottoscrizione consigliata: una quota di complicità, solitamente di 5 euro, che in forma di autofinanziamento tiene in vita il laboratorio politico e culturale di questo spazio e contribuisce al lavoro degli artisti.