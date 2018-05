Il Cimitero degli Artisti e dei Poeti

A Testaccio, nascosto dalla Piramide di Caio Cestio, si trova il leggendario Cimitero Acattolico, conosciuto come "Cimitero degli inglesi" o "Cimitero degli Artisti e dei Poeti", un non-luogo che da Roma non ti aspetteresti mai ...

Qui giacciono sepolti i "romantici" John Keats e Percy Bysshe Shelley, il "beat" Gregory Corso, "La morte segreta" di Dario Bellezza, "Le ceneri di Gramsci", "Quer pasticciaccio brutto" di Carlo Emilio Gadda, la "Roma" di Richard Krautheimer, Guglielmo Marconi, il fisico Pontecorvo, e ancora carbonari, massoni e fanciulle misteriose che ti accompagneranno alla scoperta di un meraviglioso "parco" settecentesco nel cuore di Roma.

La visita sarà guidata da una storica.



Appuntamento in Via Caio Cestio 6, davanti all'ingresso del Cimitero Acattolico.



Quota di partecipazione: € 13 (ingresso incluso)



