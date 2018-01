Il Cimitero Acattolico. Visita guidata al Cimitero degli Artisti e dei Poeti

A Testaccio, nascosto dalla Piramide di Caio Cestio, si trova il leggendario Cimitero Acattolico, conosciuto come "Cimitero degli inglesi" o "Cimitero degli Artisti e dei Poeti", un non-luogo che da Roma non ti aspetteresti mai, «una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e di fiori, di cipressi in lutto e di cielo luminoso, che ci dà l’impressione di volgere uno sguardo alla morte dal lato più felice della tomba», così scriveva Henry James.

Qui giacciono sepolti i "romantici" John Keats e Percy Bysshe Shelley, il "beat" Gregory Corso, "La morte segreta" di Dario Bellezza, "Le ceneri di Gramsci", "Quer pasticciaccio brutto" di Carlo Emilio Gadda, la "Roma" di Richard Krautheimer, Guglielmo Marconi, il fisico Pontecorvo, e ancora carbonari, massoni e fanciulle misteriose che vi accompagneranno a conoscere tutti i segreti di questo cimitero settecentesco nascosto nel cuore di Roma.

Oscar Wilde scrisse " ... questo, è il luogo più sacro della terra".



CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 10 (incluso affitto Radioguide con sistema wireless con microfono trasmettitore senza filo e ricevitori con cuffia per visite guidate + quota sociale 2018 *)



+ INGRESSO CIMITERO € 3



N.B. Il pagamento del contributo + ingresso sarà effettuato sul posto.

I minorenni accompagnati non pagano la visita, ma soltanto l'ingresso + € 1 per affitto radioguida, solo se richiesta.



COME PARTECIPARE: invia la tua richiesta con un Sms / WhatsApp al 388.9273896 (attento al prefisso!) oppure con una Mail all'indirizzo guide@madeinrome.eu e completa la tua prenotazione.

La prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata per ogni partecipante maggiorenne, fino ad esaurimento posti. Comunicare sempre la presenza di minorenni accompagnati, grazie.

La prenotazione è indispensabile per partecipare alla visita guidata, per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.



APPUNTAMENTO con la guida in via Caio Cestio 6, davanti all'ingresso del Cimitero Acattolico. Consigliamo sempre di arrivare con qualche minuto di anticipo.



NOTE DA LEGGERE: per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, compilando un semplice modulo, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato qui www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

Sarai aggiornato sul programma delle nostre attività e potrai parteciparvi, qualora interessato.

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale e contributi di partecipazione, insieme alle donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci. Tutte le nostre attività sono condotte da soci collaboratori volontari estremamente qualificati: docenti, ricercatori, storici dell'arte, archeologi e guide turistiche abilitate.