Il Cimitero Acattolico: le vite, le follie, gli amori

Un angelo distrutto dal dolore, due artisti legati da un'amicizia indissolubile, un poeta folle morto in un naufragio, una giovane e promettente attrice la cui vita fu stroncata troppo presto, un enfant terrible che sogna poesie durante il suo andirivieni dal riformatorio: sono questi gli ospiti del cimitero acattolico, uno dei luoghi più interessanti e suggestivi di Roma.All'ombra della Piramide Cestia, Calipso vi porta a scoprire le storie di coloro che qui riposano, un percorso attraverso le loro vite, i loro amori, le follie e le scelte che li hanno resi parte della storia. Appuntamento: Via Caio Cestio 6, ingresso, ore 10.15 Relatrice: Giulia Faina, attrice Raccoandazioni del sito: scarpe comode, vietato mangiare e fumare, non adatto agli amici a 4 zampe Info e prenotazioni: Tel. 3401964054associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 12,00 euro, compresa donazione-ingresso e radio auricolare Studenti e convenzionati: 10,00 euro, compresa donazione-ingresso e radio auricolare Minori di 18 anni: gratuiti, se accompagnati La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare l'ascolto del relatore e nel rispetto del luogo, verranno noleggiate le radio-auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00