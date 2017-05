Il cimitero acattolico di Roma è uno dei luoghi di sepoltura più antichi in Europa. Si trova a ridosso di due antichi monumenti: la Piramide di Caio Cestio e le Mura Aureliane, che fanno da cornice di sfondo al Cimitero. L'ubicazione stessa del cimitero è comprensibile alla luce delle normative ecclesiastiche della Chiesa Cattolica che vietava ai non cattolici - tra cui protestanti, ebrei e ortodossi - la sepoltura in terra consacrata, per cui questi ultimi venivano inumati fuori dalle mura della città o al margine estremo delle stesse. Il cimitero acattolico romano risale almeno al 1716 quando, stando alla documentazione ritrovata, Papa Clemente XI fornì un permesso ad alcuni membri della Corte Stuart, in esilio dall'Inghilterra, per essere sepolti di fronte alla Piramide Cestia. In seguito a questo primo episodio, il permesso si estese anche ad altre persone non cattoliche, tra cui molti giovani artisti, letterati e viaggiatori nel compimento del Grand Tour. Il cimitero, riservato sin dall'inizio alla sepoltura degli stranieri, fu aperto nel corso della sua storia anche a personaggi illustri di nazionalità italiana, accolti per la loro cultura alternativa, "estranea" al pensiero comune. Tra le figure più illustri è doveroso citare i poeti inglesi John Keats e Percy Shelley, il pittore tedesco Hans Von Marèes e gli italiani Carlo Emilio Gadda e Antonio Gramsci. Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/cimiteroacattolico/ La prenotazione è obbligatoria. Il contributo per la visita è di 12 euro, 9 euro per i già tesserati E COMPRENDE ANCHE IL BIGLIETTO DI INGRESSO AL CIMITERO.  APPUNTAMENTO: davanti al cimitero in via Caio Cestio 6, mezz'ora prima dell'inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all'associazione Esperide, un quarto d'ora prima per i soci iscritti.  PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3498926716-3331125444-3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.