Il Cimitero Acattolico ai piedi della Piramide

Nato alla metà del Settecento come luogo di sepoltura per coloro che non professavano la religione cattolica, divenne ben presto il cimitero di poeti, scrittori, artisti, tra i più noti i romantici inglesi Keats e Shelley le cui tombe sono tutt'ora meta di visita per molti stranieri. Camminando ai piedi delle Mura Aureliane che delimitano parte del cimitero, entrando nella zona antica, dove svetta la candida mole della Piramide di Cestio, avremo modo di ripercorrere la storia di questo luogo suggestivo, fuori dal tempo e dalla frenesia caotica della città che gli scorre accanto. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento : h. 15.15 in Via Caio Cestio, 6 davanti l'ingresso del Cimitero. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci);+ €3 contributo per l'ingresso al cimitero. Durata: 1h45 circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 20. Prenotazioni entro giovedì 27 aprile, h. 16.00. Dopo tale data si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PRENOTARSI Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!