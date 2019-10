Il cielo sopra di noi, tra antichi miti e nuove conoscenze

Venerdì 25 ottobre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa si va alla scoperta delle meraviglie del cielo del mese. In programma, alle ore 19:00 e alle ore 21:00, spettacoli multimediali nel nuovo Planetario fisso e osservazioni a occhio nudo e al telescopio. L’evento, di grande impatto emozionale, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) con la finalità di diffondere la cultura scientifica.



Sotto la cupola di 7 metri di diametro del nuovo Planetario fisso, formidabile strumento di simulazione del cielo, in grado di ospitare fino a 50 persone, l’esperto operatore dell’Associazione Rino Cannavale illustrerà al pubblico il cielo del mese con l’ausilio di foto spettacolari e di video immersivi a 360 gradi. Durante gli spettacoli multimediali la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. “Nel planetario lo spettacolo del cielo stellato, parte del panorama naturale, entra in diretto contatto con il pubblico, con l’intento di emozionarlo e di invogliarlo a interessarsi alla scienza, al suo metodo, alle sue scoperte e alle incredibili ricadute che ha avuto nella vita di tutti i giorni”, sottolinea il Presidente dell’ATA Luca Orrù.



Agli spettacoli nel Planetario seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione. Come riporta il “Cielo del Mese” pubblicato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), nel mese di ottobre in orario serale sarà possibile osservare Mercurio, che però rimane molto basso a ovest, nella luce del crepuscolo, vicino a Venere, più facile da scorgere grazie alla sua grande luminosità. Osservabili nelle prime ore della notte a sud – ovest sia Giove che Saturno. Il pianeta con gli anelli, trovandosi un po’ più alto sull’orizzonte, rimane visibile più a lungo dopo il tramonto del Sole.



Anche le costellazioni regaleranno grandi emozioni. Nelle prime ore della notte ci sarà ancora l’opportunità di osservare parte delle costellazioni che hanno dominato il cielo estivo: ad occidente tramonta il Bootes, con la brillante stella Arturo, seguito dall’Ofiuco e da Ercole. Sarà possibile scorgere ancora il “triangolo estivo”, con ai vertici le stelle Altair dell’Aquila, Vega della Lira e Deneb del Cigno. Lungo l’eclittica cominciano invece ad apparire a est le costellazioni dello Zodiaco che vedremo alte in cielo per i successivi mesi dell’autunno e dell’inverno: in tarda serata sorgeranno prima il Toro e poi i Gemelli. A ovest, poco dopo il tramonto del Sole, potremo vedere un’ultima volta per quest’anno il Sagittario; mentre a sud – ovest troviamo il Capricorno e l’Acquario. A spiccare in alto nel cielo, quasi allo zenit, il grande quadrilatero di Pegaso, il cavallo alato.



Per partecipare all’evento occorre prenotarsi compilando il form disponibile ai seguenti link:

- ore 19:00 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/il-cielo-sopra-di-noi-ore-1900/

- ore 21:00 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/il-cielo-sopra-di-noi-ore-2100/