Il Cielo di Roma 2017 - II Edizione

"Il Cielo di Roma 2017" è la seconda edizione una tre giorni di immersione nella scienza e nella natura nella città di Roma, nel Parco Regionale dell'Appia Antica, con un nutrito programma di attività per il pubblico, incentrata sui temi dell'osservazione del cielo notturno in tutte le sue sfumature. Durante la manifestazione sarà possibile osservare il sole e i pianeti con potenti telescopi, ascoltare i rapaci notturni, partecipare a laboratori didattici sui meteoriti, registrare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli al tramonto, vedere gli ultimi modelli delle attrezzature astronomiche presentati dai principali operatori del settore, effettuare esperimenti di fisica, ascoltare conferenze sulle onde gravitazionali, visitare una mostra sulla biodiversità e la citizen science, partecipare alla raccolta dati su specie rare nel parco insieme ai ricercatori, informarsi sull'inquinamento luminoso e molto altro. L'evento è indirizzato a favorire la partecipazione del pubblico, che troverà la possibilità di passare una giornata attiva nella quale approfondire la conoscenza del territorio del Parco, della sua flora e fauna e del cielo notturno in tutte le sue manifestazioni. L'Edizione 2016 della manifestazione "Il Cielo di Roma" ha visto un ottimo successo di pubblico con oltre 2000 presenze in tre giorni, alle diverse attività previste dal programma, che hanno portato alla decisione di replicare l'evento anche nel 2017. Le foto si riferiscono all'Edizione 2016 e danno un idea della potenzialità dell'evento per il pubblico.

