Med in Torpigna, laboratorio "Il cerchio delle storie" e concerto del coro Romolo Balzani

Nell'ambito della manifestazione "Med in Torpigna", in programma al parco Sangalli, venerdì 6 settembre è il programma un interessante laboratorio per per bambini e un concerto.

Laboratorio Il cerchio delle storie

Alle 18 l'appuntamento è con "Il cerchio delle storie", laboratorio per i più piccoli.

“Viaggio in due puntate” Partenza: dal porto al mare aperto. Racconti con voce narrante, musica, atmosfere sonore e oggetti, a cura di Cantastorie a Progetto.

Il mare è una strada antica. Da sempre e anche ora viaggiano le persone e viaggiano le storie. Viaggiano i libri e le cose e può capitare che una piccola barca, fatta di desideri, arrivi proprio dove abiti tu e ti porti qualcosa che non conosci e che ti sorprende…..

Per bambine e bambini dai 4 anni in su e loro famiglie.

Di Barbara Romito & Valentina Ugolini.

Concerto del Coro Romolo Balzani

Alle ore 20, invece, in programma il concerto del Coro Romolo Balzani. Il coro multietnico è un laboratorio multiculturale di amicizia solidale (www.corobalzani.it).

Ingresso Libero. Per maggiori informazioni: https://www.estateromana.comune.roma.it/appuntamento/il-cerchio-delle-storie-coro-romolo-balzani-4176