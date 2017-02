Il Cenacolo dell'Informazione "Comunicazione e Facebook"

Torna il Cenacolo dell'Informazione, Comunicazione e Internet il tema del nuovo appuntamento Con - Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area Popolare - Luca Colombo, Country Manager Facebook Italia L'incontro targato Carpe Diem Macchioni Communication torna nel mese di febbraio per parlare di Fake News. Maurizio Lupi presidente dei deputati di Area Popolare, abituè del Cenacolo, sarà questa volta affiancato da Luca Colombo, Country Manager di Facebook Italia. La stampa è invitata a prendere parte a questo evento informale, per cenare e analizzare insieme le dinamiche dell'informazione al tempo dei Social Network. L'appuntamento è fissato per le 20.30 in Piazza dei Caprettari, 23 presso il ristorante Archimede Sant'Eustachio. RSPV anche con un sms al numero 3386687647