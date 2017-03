Il Celio: dal Monastero dei Santi Quattro Coronati a Santa Maria in Domnica

Il nome del convento deriva dai quattro soldati martirizzati per non aver voluto giustiziare degli scultori che si erano rifiutati di realizzare la statua di un idolo pagano, palesando così la loro fede cristiana. Più volte ricostruito, fu dimora episcopale,bastione del Palazzo del Laterano e residenza papale. Oggi ne mantengono le cure le suore Agostiniane di clausura. Visiteremo il chiostro, e le cappelle affrescate di Santa Barbara e di San Silvestro. La visita si concluderà con Santa Maria in Domnica, chiesa edificata nel IX secolo per volere di Pasquale I, che volle ornarla di splendidi mosaici nello spirito della cosiddetta "rinascenza carolingia" romana. € 10,00 (comprensivi di visita guidata e auricolari) Appuntamento: mercoledì 22, ore 10.30 - via dei Santi Quattro, 20 Prenota Online: http://www.sinopie.it/new/content/il-celio-dal-monastero-dei-santi-quattro-coronati-santa-maria-domnica