Marchioni, Solarino e Fedele: il cast di Quanto Basta incontra i fan

Il department store Coin Excelsior di Roma, in via Cola di Rienzo, ospita Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e Luigi Fedele per un irrinunciabile meet&greet con i fan: appuntamento mercoledì 4 aprile alle 18.30 per incontrare i protagonisti di “Quanto Basta” il nuovo film di Francesco Falaschi.

Gli attori saranno da Coin Excelsior per salutare gli appassionati e firmare autografi, in un incontro che sarà anche l’occasione per scoprire qualche curiosità sul film in uscita nelle sale il prossimo 5 aprile.

“Quanto Basta” è una commedia emozionante e piena di grazia che racconta la nascita di un’amicizia tra Arturo e Guido, un ragazzo con la sindrome di asperger. Nel cast Vinicio Marchioni, Luigi Fedele e Valeria Solarino. Arturo è uno chef talentuoso, ma dal carattere pessimo, che è finito dentro per rissa.

Quando esce dal carcere viene affidato ai servizi sociali con il compito di insegnare a cucinare a un gruppo di ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Qui conosce sia Anna che Guido, un ragazzo con la sindrome di Asperger e la grande passione per la cucina. Arturo ci metterà̀ poco a riprendere le cattive abitudini, ma l’improbabile amicizia con Guido lo aiuterà̀ a cambiare vita.