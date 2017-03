Il Casino dell’Aurora e S.Michele Arcangelo

Doppia visita guidata alla scoperta di Guido Reni, soprannominato "il divin pittore", contemporaneo di Caravaggio e all'epoca molto più apprezzato del Merisi. Ammireremo due sue opere, poste in due luoghi diversi: prima l'Aurora nel Casino Pallavicini, detto "dell'Aurora" per il grande affresco sulla volta, in prossimità del Palazzo del Quirinale. A seguire, dopo un breve spostamento a piedi, il San Michele Arcangelo nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Via Veneto. Informazioni utili Appuntamento: ore 10 davanti al Casino dell'Aurora in Via XXIV Maggio, 43 Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) NB) Per un gruppo formato da oltre 10 persone verranno presi gli auricolari, per dar modo a tutti di ascoltare bene la spiegazione della guida. In tal caso ci sarà un costo aggiuntivo di 2€ a persona. Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair