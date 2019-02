Il Carnevale Romano in piazza del Campidoglio

Domenica 2 marzo, a partire da piazza del Campidoglio, va in scena il Carnevale Romano organizzato dall'Associazione Culturale Radici.

Il Carnevale Romano per le strade di Roma

In programma un’affascinante passeggiata tra i vicoli di Roma, per scoprire com’è nato il Carnevale, com’era vissuto dalla popolazione e come la città si trasformava in occasione di questa festività. Verranno letti racconti e testimonianze per entrare al 100 per cento nell'atmosfera del Carnevale, in cui ogni modello si presenta sovvertito e dove troveremo papi e grandi artisti cimentarsi in giochi e divertimenti con effetti speciali!

Si consiglia di portare con sè una candela, di qualsiasi dimensione, purché sia facile da trasportare per rivivere insieme uno dei momenti più tradizionali della festa!! Pronti a fare un tuffo nella storia e rivivere il vero Carnevale romano?

Travestimento in maschera facoltativo e ben accetto!

Appuntamento: Sabato 2 Marzo alle ore 15.45 in piazza del Campidoglio, salendo le scale sulla destra

Contributo evento: 10 euro

La prenotazione alle attività è obbligatoria ed è necessario raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.

Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086.

Per chi non è socio dell'Associazione Radici: si consiglia di pre-compilare il modulo di adesione, stamparlo e consegnarlo il giorno dell'evento.