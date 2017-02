Il Carnevale romano

In un'affascinante passeggiata notturna scopriremo insieme com'è nato il Carnevale, com'era vissuto dalla popolazione e come Roma si trasformava in occasione di questa festività. Attraverso la lettura di racconti e testimonianze entreremo a pieno nel clima carnevalesco, nel quale ogni modello si presenta sovvertito e dove troveremo papi e grandi artisti cimentarsi in giochi e divertimenti con effetti speciali! Non mancate, ma soprattutto portate con voi una candela, di qualsiasi dimensione purché sia facile da trasportare perché rivivremo insieme uno dei momenti più tradizionali della festa!! Appuntamento: domenica 26 febbraio alle ore 17.15 in piazza del Campidoglio alla fine delle scale. Contributo evento: 10 euro A cura di: Cecilia Rizzo ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visive. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086