Il Carnevale di Sacrofano

Il 3 Marzo nel Comune di Sacrofano, si festeggerà il Carnevale con una bellissima sfilata di carri allegorici! La partenza dei carri e dei gruppi in maschera è prevista alle ore 15.00 da Piazza Wojtyla.

Il corteo attraverserà le vie del paese per ritrovarsi in Piazza Ugo Serata, dove i festeggiamenti proseguiranno con musica, frappe e bevande per tutti.

I bambini del paese saranno i protagonisti di una piacevole sorpresa!



Tutti i piccoli presenti potranno partecipare al laboratorio creativo di maschere di carnevale, realizzate con materiali di riciclo e al mini percorso musicale, con utilizzo di piccoli strumenti ritmici e a percussione.



Hanno partecipato all'organizzazione dell'evento: il Comune, la Proloco, il Comitato delle Contrade, l'Associazione Pubblici Esercenti, il Gruppo Scout, la Protezione Civile, la Polizia Locale, l'Associazione Bandistica, l'Associazione BabyArt e i genitori rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo Padre Pio.