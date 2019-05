IL CAPOLAVORO SCONOSCIUTO

di Honoré de Balzac

con Andrea Salierno, Ivo Randaccio e Dalila Reas

regia Sofia Pelczer

adattamento Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer

traduzione di Maddalena Mazzocut-Mis

dal 29 al 31 maggio al Teatro Tordinona, Via degli Acquasparta, 16



Il conflitto tra arte e amore si consuma in un delicato equilibrio tra la prosa e la danza.



Dal 29 al 31 maggio approda al Teatro Tordinona di Roma, dopo essere stato in scena al Teatro Franco Parenti di Milano registrando il tutto esaurito, il bellissimo e visionario adattamento teatrale di Sofia Pelczer e Maddalena Mazzocut-Mis del romanzo di Balzac che racconta l’arte e l’artista.

«Frenhofer c’est moi!» dichiara Paul Cézanne a Émile Bernard, riconoscendosi nella visionaria ricerca dell’assoluta verità del protagonista di Il capolavoro sconosciuto.

Il racconto di Balzac si iscrive nel lungo elenco di opere che ruotano attorno a un ritratto e in questo senso varcano i confini della narrativa per diventare punti di riferimento per gli artisti.

Il Maestro Frenhofer, pittore rinomato per una misteriosa tela su cui lavora da oltre dieci anni, ma che nessuno ha potuto ancora vedere, finisce per chiudersi nell’atelier, intento a realizzare la sua opera perfetta. L’arrivo del giovane e ambizioso allievo Nicolas Poussin e la sua fame di conoscenza scompigliano i processi creativi solitari del Maestro e mettono in crisi la sua poetica.

Balzac ci pone di fronte a una meravigliosa, inquietante e irrisolta indagine sulla creazione artistica e sui suoi travagli, che non cessa di interrogare gli artisti di ogni epoca.

Maddalena Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer si confrontano sul rapporto tra l’arte e la realtà, tra la vita e la sua rappresentazione, tra il maestro e l’allievo e tra il pittore e la sua musa.

Il corpo femminile, luogo e fonte d’ispirazione artistica e sensuale, trova radici nel mito di Pigmalione. In scena, una sola attrice impersona la figura ispiratrice di entrambi i pittori portando il femminile alla tragica oggettivazione fisica e depersonificata del manichino.

29 - 30 - 31 maggio ore 21.00

Scene e costumi Susanna Testa

Organizzazione e Comunicazione Vanja Vasiljević

Assistenti alla regia Silvia Gazzola, Veronica Scarioni e Chiara Piemontese

assistenti alla drammaturgia Veronica Scarioni e Vanja Vasiljević



Teatro Tordinona

Via degli Acquasparta, 16 (Piazza Navona) – 00186 Roma

https://www.facebook.com/tordinona/ http://www.tordinonateatro.it/



info e prenotazioni

cell. 333.3882846 info@teatrosguardoltre.com



tel. 067004932 tordinonateatro1@gmail.com



Biglietti

intero 12 euro/ridotto 7 euro (+3 euro di tessera)

