Il cantautore Roberto Michelangelo Giordi in concerto al Teatro Arciliuto

Il cantautore partenopeo, di stanza a Parigi, Roberto Michelangelo Giordi presenta mercoledì 5 giugno il suo nuovo album “Il Sogno di Partenope” presso il Teatro Arciliuto di Roma.

Dall’indiscutibile fascino vocale riformula nuovi orizzonti per la canzone napoletana rimescolando la tradizione con il jazz e la world music.

R. M. Giordi è vincitore della XIII edizione di “Botteghe d’Autore” ed è in finale a Musicultura 2019 con il brano "“Cronache globali degli anni Zero”, uno dei tre brani inediti presenti in questo suo quarto lavoro discografico pubblicato dalla label francese Disques Dome.

"Il Sogno di Partenope” è artisticamente prodotto da Piero de Asmundis, già produttore e pianista di Ensemble Dissonanzen, Claude Challe, DJ Da Silva, Daniele Sepe, Nino D’Angelo. Nell'album troviamo molte collaborazioni speciali: al sassofono Daniele Sepe, al clarinetto Pericle Odierna, alla voce Brunella Selo, al violino, mandolino e lira pontiaca Michele Signore e alle percussioni Ciccio Merolla.

Dopo il fortunato debutto francese con “Les amants de Magritte” (Disques Dom France, 2017), e i due dischi italiani che gli hanno valso lo status di musicista e cantautore di culto, Giordi dà finalmente voce ad un racconto su Napoli attraverso le note ed i versi della tradizione partenopea più antica.