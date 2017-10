Il Campidoglio (visita guidata serale)

Sabato 7 ottobre 2017 visita guidata al Campidoglio: dalle origini di Roma, all’arte rinascimentale. Una straordinaria visita alla ricerca dei segni della primitiva Roma quando era ancora un villaggio di capanne sino al fasto del Rinascimento. Da Piazza del Campidoglio, realizzata su disegno di Michelangelo, vi inoltrerete nei più remoti recessi del colle, sino a scendere verso i luoghi più frequentati dai primi abitanti di Roma: il Velabro, il Foro Olitorio e Boario.





Appuntamento: ore 21 ai piedi della cordonata del Campidoglio-via del Teatro di Marcello

Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair (€5)

Durata 2 ore circa



