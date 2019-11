“Il cammino di Kajeb” di Beatrice Fernandez

Beatrice Fernandez nasce a Roma il 6 aprile 1966 e inizia il suo percorso artistico presso il II Liceo Artistico di Roma. Dietro il suggerimento del suo Prof. Umberto Maria Casotti, noto artista contemporaneo, studia arte e scultura a Toledo Ohio U.S.A. e lavora tra gli anni 80’ e 90’ per famose case di alta moda di Roma, Firenze e Milano in qualità di disegnatrice, diventando lei stessa imprenditrice per un breve periodo. Non ha mai smesso di disegnare e scrivere. Oltre ad essere grafica e blogger, è stata designer, fashion designer ed ha collaborato con noti architetti romani per allestimenti indoor. In questi ultimi anni è ritornata con vigore ed entusiasmo alle sue antiche passioni e cioè il simbolismo e il linguaggio onirico degli archetipi dei Tarocchi di Marsiglia nell’arte, approfondendo i suoi studi sulla cabala, elaborando delle opere grafiche che racchiudessero lo spirito iniziatico che contraddistingue gli arcani maggiori. Un ritorno appassionato all’arte grafica e pittorica come espressione di sé e del qui e ora. Prequel di un percorso iniziatico chiamato “ il cammino di KaJeb “.

Alcuni suoi lavori grafici, inoltre, rivelano quello che nel tempo le figure femminili hanno percepito della moda contemporanea.

Il suo è un percorso virtuoso e testimone di un epoca a cavallo tra gli anni ‘90 e le nuove generazioni Millennial.



"Attraverso le immagini archetipiche i Tarocchi ci consentono di immergerci nella profondità e nella complessità del nostro inconscio. Beatrice ci accompagna in questo viaggio con amore e passione. Le velature, i passaggi di colore e le belle contaminazioni con la cultura orientale ci portano in una dimensione onirica reinterpretando gli arcani in maniera sempre stimolante."

Giusy Samburgo

(Giusy Samburgo è autrice del blog “A spasso col Bagatto”e da più di trent’anni studiosa di Tarocchi e astrologia evolutiva).

