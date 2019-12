Il calzino ferma-porta, laboratorio per bambini

Un laboratorio di manualità creativa per bimbi dai 5 anni in su, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale "In-Itinere". Domenica 15 Dicembre, alle ore 11, i piccoli partecipanti all'evento si divertiranno a riempire calzini di cotone bianco con del riso e, con l'aiuto di uno spago in più punti, formeranno un pupazzo di neve con le sembianze di Olaf: l'amico di Elsa e Anna nel film "Frozen"! Il calzino diventerà così pesante e buffo da trasformarsi in un elemento immancabile nella propria cameretta, ideale per giocarci ma anche per tenere ferme porte e finestre quando soffia il vento invernale.



Associazione "In-Itinere"

Via della Tenuta di Sant'Agata 22 - Roma

Info: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo

Prenotazioni ENTRO VEN 13: initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com

Costo laboratorio: 10€ (compresi materiali, tessera e merenda!)