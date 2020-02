Il Cadavere Squisito, la mostra a Tevere Art Gallery

Il Cadavere Squisito è un evento organizzato dalla Tevere Art Gallery e dall’artista e curatrice Yasmine Elgamal.



In questi incontri la galleria vuole proporsi come un foglio bianco sul quale invitare le menti creative più varie, a lasciare un segno. Così come nel gioco surrealista “Le cadavre exquis” gli artisti si riunivano e affidandosi alla casualità, davano vita ad un componimento poetico o figurativo che si collegasse all’inconscio creativo di ognuno; anche la TAG vuole affidarsi al caso e alla coralità.



Si invitano dunque artisti di qualsiasi provenienza ed età a portare un segno della loro creatività in galleria, senza alcuna indicazione tematica o discriminazione tecnica, per dar forma ad un’esperienza eterogenea e stimolante; ogni volta, per sua natura, diversa.



L’evento vuole dar luce ad una nuova visione dello spazio espositivo, come un luogo dove scultura, pittura, illustrazione, video, fotografia, musica, performance ed installazioni, si possano incontrare senza regole, come pura manifestazione libera dell’estro creativo degli autori.



La galleria si fa quindi coppa ricolma dello stesso ‘’vino novello’’ cui attingeva il cadavere squisito, offrendo agli artisti e al pubblico l’occasione di provare quell’ebbrezza d’arte che ieri, come oggi, continua ad inebriare gli animi.



Gli ospiti potranno conoscere gli autori delle opere e avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze votando due artisti preferiti della collettiva. I lavori in mostra dell'autore che avrà ricevuto più preferenze verranno pubblicati sul sito della TAG – Tevere Art Gallery.



In Mostra le opere di:

Paola Acciarino Guerriero // Antonella Albani // Monica Argentino// Alessandro Arrigo // Baruffetty // Laura Bogliolo // Sara Cacciapuoti // Barbara Cannizzaro // Veronica Coltellacci // Valerio Covicchio // Darek Blatta // Desx // Marino Di Crasto // Lorenzo Di Marino // Yasmine Elgamal // Gloria Elgamal // Enact // Alessandro Fara // Serena Galluzzi // Gis // Giulia Haraidon // Barbara Lalle// Chiara Luise // Roberta Maola // Marco Pasqua // Raffaele Pecci // Marco Perna // Martino Pirella // Rivè / MickeyBanana // Francesca Santoro // Maria Giovanna Sodero // Spugna // Sara Teti // Un2 // Barbara Visca