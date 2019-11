Il brutto anatroccolo, spettacolo al Teatro Tor Bella Monaca

Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre in scena al Teatro Tor Bella Monaca IL BRUTTO ANATROCCOLO, uno spettacolo di teatro danza adatto a tutte le età. Penultimo appuntamento del TBM Danza, Festival Internazionale Danza Contemporanea vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza” della Regione Lazio.



Lo spettacolo è ispirato all’omonima fiaba danese di Hans Christian Andersen, che ci aiuta a porre lo sguardo sul concetto di diversità e accettazione di sé stessi e degli altri, sul superamento delle paure e vulnerabilità, sul valore insito in ogni essere umano a prescindere dal contesto sfortunato in cui possa venire a trovarsi. Ci racconta la migrazione e il viaggio che è costretto ad intraprendere colui che viene emarginato, perseguitato e decide di cercare un proprio posto nel mondo. La storia ci aiuta a focalizzare che l’essere diverso può rappresentare una ricchezza e che attraverso un processo di trasformazione ci può condurre al compimento della nostra natura in tutta la sua bellezza e originalità. La fuga e il peregrinare del brutto anatroccolo sono un esempio del coraggio possibile che lo spinge a non abbandonare la ricerca di sé stesso, della propria identità e di un proprio posto nel mondo.



venerdì 29 e sabato 30 ore 21

domenica 1 dicembre ore 17



ideazione, coreografia e regia Patrizia Cavola, Ivan Truol

con Stefania Di Donato, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Marco Cappa Spina

musiche originali Epsilon Indi

costumi e scene Medea Labate, Arianna Pioppi

disegno luci Danila Blasi

illustrazione Marta Stab



Compagnia Atacama con il contributo di MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -Dipartimento Dello Spettacolo. Residenze La Scatola Dell’Arte



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



Teatro in famiglia 6,50 Euro

VALIDO SOLO DOMENICA 27 per bambini e accompagnatori



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it