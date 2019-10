Il Bosco Raconta, Spettacolo per bambini

Avviso ai Soci

Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta



Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli

#DecibelDecimaStagione



SABATO ORE 16:30

COSTO DEL BIGLIETTO: 7 EURO



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma



info@teatrotrastevere.it

3283546847

065814004

prom.trastevere@gmail.com



TFU presenta

26 Ottobre ore 16:30

IL BOSCO RACCONTA

Di Claudio Massimo Paternò



Una civetta vuole fare la cantante in barba alla credenza che il proprio canto porti sfortuna e con tenacia ottiene di esibirsi al Festival della Canzone del Canterino Notturno. Un pipistrello scopre di non essere un uccello nonostante le ali e di essere una delle prede preferite dalle civette. Nel paradosso del teatro il pipistrello si innamorerà proprio della civetta mentre questi canta alla luna. Il nobile sentimento porterà il protagonista a superare i limiti di specie e a salvare la propria amata caduta prigioniera di una banda di zanzare a loro volta impegnate a compiere un vero e proprio colpo di stato. L’amore tra i due non potrà comunque coronarsi ma ne nascerà una sincera amicizia.

Dai 3 Anni