Il Bosco del Sasseto e il Castello di Torre Alfina

Rinominato da National Geographic come il Bosco delle Fiabe e conosciuto da molti come il Bosco di Biancaneve, il Bosco del Sasseto è in realtà un parco monumentale il cui substrato geologico è composto da un accumulo di frammenti di roccia lavica depositatesi qui a seguito delle esplosioni del vulcano Volsino oltre 300.000 anni fa.

A pochi passi da questo luogo magico si erge il Castelo di Torre Alfina, antica residenza dei Monaldeschi della Cervara, oggi chiuso al pubblico per la maggior parte dell’anno ma che al suo interno racchiude degli autentici tesori.

Infine ai piedi del castello vive Torre Alfina, sorta nei secoli alla primitiva Torre di guardia e nominato dal 2007 uno dei borghi più belli d'Italia con le sue viuzze e case in pietra crea un'atmosfera d'altri tempi.

Programma della Giornata:

Ore 10: Ritrovo s Piazzale del Verano di fronte la basilica di San Lorenzo fuori le Mura.

Ore 10,15: Partenza Pullman, è prevista una sosta lungo il viaggio.

Ore 12,45: Arrivo a destinazione, pranzo al sacco consigliato

Ore 14: Inizio Visita guidata al castello di Torre Alfina

Ore 15,30: Termine visita guidata e inizio passeggiata nel bosco del Sasseto.

Ore 17,30: Appuntamento al pullman e ritorno a Roma

ore 19,30: Arrivo a Piazzale del Verano

COME PRENOTARSI:

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto su www.tubevieioguido.it al prezzo di 22€.

COSA INCLUDE IL BIGLIETTO:

Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo del pullman, la visita guidata del Bosco e del Castello di Torre Alfina. Il biglietto di ingresso al castello ha un costo di 3€ (ridotto gruppi) e non è incluso nel prezzo.