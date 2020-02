"Il boia e il re" al Teatro Hamlet

Il Boia e il Re: due corpi vivi... Due anime tormentate... Due universi speculari che si completano a vicenda si incontrano in una dimensione priva di speranza. Un’ascesa e una caduta che trascendono l’ambientazione storica in una scala di valori distorta e snaturata più contemporanea che mai.

Un reading originale in cui le parole sono ovunque e il corpo dell’attore deve cercarle, raggiungerle e sentirle in ogni cellula prima di restituirle allo spettatore. Un testo spietato e inclemente e una regia cruda e brutale che non risparmiano niente e nessuno. Senza giudizi, mediazioni o giustificazioni viene illustrata la parte più feroce e primordiale dell’essere umano. Con tutte le sue conseguenze...



"Il Boia e il Re"

Adattamento e Regia di Gina Merulla

Con Alessandro Catalucci, Sabrina Biagioli e Fabrizio Facchini

Ufficio Stampa: Nuvole Rapide Produzioni



Mercoledì 19 e Giovedì 20 Febbraio ore 21:00

Teatro Hamlet Via Alberto da Giussano 13 - Pigneto - Roma



Biglietti: 13,00 €

info e prenotazioni:

06 94 84 24 63 - 333 43 13 086

info@teatrohamlet.it



Tesseramento obbligatorio su http://www.teatrohamlet.it/Online/Associati.html