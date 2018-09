Il berretto a sonagli al Teatro Flaiano

Uno dei capisaldi della produzione di Pirandello, su uno dei temi a lui più cari come quello della tranquillità sociale. Avallone, propone una nuova e vivace interpretazione de “Il berretto a sonagli”, densa di ironia e di risvolti addirittura comici che rendono attuale e moderno questo famosissimo testo.

La prima versione dell’allestimento risale al duemila e due e vedeva protagonista una giovanissima Anna Foglietta. Oggi Avallone presenta un cast completamente rinnovato, l’ambientazione si sposta nella provincia napoletana a voler sottolineare con maggiore vigore la sottilissima ironia dell’autore agrigentino.





La trama :



Beatrice Fiorica viene a sapere che il marito la tradisce con la giovane moglie dello scrivano Ciampa, che lavora alle dipendenze del marito. Decide quindi di smascherare la tresca allontanando con un pretesto Ciampa e facendo sorprendere i due amanti dal delegato di

pubblica sicurezza Spanò. Scoppia lo scandalo ma il delegato per rispetto al cavalier Fiorica,

non fa emergere dal rapporto nessun elemento da cui risulti l’adulterio. Ciampa, deciso ad

uccidere i due amanti, trova un’altra possibilità: che la signora Beatrice si faccia credere pazza.

Nella logica capovolta dell’umorismo pirandelliano, infatti,

basta dire la verità per essere creduti pazzi.