Il '68 di carta. Le parole, le idee e le speranze nell’archivio “Memoria di carta”

A cinquant’anni dal 1968 i documenti dell’Archivio dell’Irsifar “Memoria di carta” ci restituiscono le speranze, gli ideali e i linguaggi di quella stagione che segnò un passaggio importante nella storia del nostro paese.

In essa le agitazioni degli studenti contro una scuola inadeguata e per una società più giusta rappresentarono solo l’inizio di una mobilitazione generale che nel giro di pochi mesi coinvolse altri soggetti e altre realtà, dal mondo cattolico agli operai.

Il '68 di carta alla Casa della Memoria

Il '68 di carta, alla Casa della Memoria e della Storia dal 14 marzo all’8 maggio 2018, racconta quell’anno attraverso volantini, opuscoli, ritagli di giornale, fotografie, disegni, appunti: è uno sguardo parziale e frammentario, ma anche capace di riproporci con forza l’affastellarsi degli eventi e la vitalità delle idee che si andavano formando e perfezionando nel corso di pochi mesi, se non di pochi giorni.

Questa prospettiva è integrata da rimandi alla cultura diffusa di allora e ai processi sociali ed economici che avevano contribuito a creare le condizioni perché il Sessantotto avvenisse. Così, ad esempio, prima ancora delle ideologie ebbe molta influenza l’esperienza di don Lorenzo Milani con la sua critica all’istruzione in Italia: la Lettera a un professoressa divenne testo di riferimento per quelle lotte e per quella presa di coscienza.

Il '68 di carta: programma

13 marzo 2018 Giornata di studi Storia e memoria del ’68

Ore 10

Presiede Alessandra Staderini

Andrea Sangiovanni, Un anno lunghissimo

Francesca Socrate, La memoria del ’68 attraverso la storia orale

ore 15.00

Introduce e coordina Agostino Bistarelli

Il filmato sull’esperienza di Don Milani - dialogo con Vanessa Roghi

Anna Balzarro, Dialogo con Vanessa Roghi autrice del volume La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere della parola (Einaudi)

ore 18.00

Inaugurazione della mostra “Il ’68 di carta”

intervengono Annabella Gioia e Andrea Sangiovanni.

9 aprile 2018 Seminario I linguaggi del ’68 tra cinema, musica e fotografia

ore 15 -19

Presiede Andrea Sangiovanni

Gabriele D’Autilia, il ’68 e la fotografia

Emiliano Morreale, il cinema

Felice Liperi, la musica

Bianca Cimiotta Lami, la moda

16 aprile 2018 Seminario Il ’68 internazionale

ore 15 -19

Presiede Umberto Gentiloni

Guido Crainz, il ’68 nell’Est europeo

Angelo Bolaffi, nella Germania

Alessandro Portelli, negli Stati Uniti d’America