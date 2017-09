Il 6 Nazioni di Birra al Queen Makeda. Dopo il grandissimo successo della passata stagione degli eventi sulla birra, Queen Makeda torna con un’altra proposta unica e originale. Questa volta il locale ha ideato un “campionato” internazionale di birra, una serata con 6 birrifici d’eccellenza da tutta Europa e le loro favolose birre artigianali.

Il 6 Nazioni di Birra al Queen Makeda

Durante il “6 nazioni” stili e tipologie di birra da Inghilterra, Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e Italia si “sfideranno” sulle nostre 40 vie per una serata di vero divertimento e ottime bevute. Ogni birrificio porterà 6 creazioni, da accompagnare all’aperitivo al kaiten del Queen Makeda e la musica dal vivo dei Welcome To The Hill Valley. I bicchieri esclusivi con il logo della serata verranno regalati a tutti coloro che sceglieranno una delle tre formule per la degustazione.

Le opzioni de Il 6 Nazioni di Birra

Formula Small: 1 birra a scelta, kaiten free, 1 bicchiere personalizzato (10 euro)

Formula Medium: 3 birre a scelta, kaiten free, 1 bicchiere personalizzato (15 euro)

Formula Large: 6 birre a scelta, kaiten free, 1 bicchiere personalizzato (25 euro)

I birrifici de Il 6 Nazioni di Birra

AMAGER BRYGHUS (Danimarca)

Hammer - Italian Craft Beer (Italia)

LERVIG (Norvegia)

Bräustüberl Maxlrain (Germania)

Rodenbach (Belgio)

The Wold Top Brewery (Regno Unito)

Live Music: Welcome To Hill Valley

In collaborazione con: Unione Degustatori Birre

A breve la Taplist!