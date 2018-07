A Parco Schuster Radio Rock Festa della Birra

Sabato 4 agosto, Radio Rock 106.6 porta a Parco Schuster il meglio della musica rock che ha scaldato i palchi di tutta Italia dall'inizio dell'estate.



Nell'area verde adiacente la Basilica di San Paolo - in Via Ostiense - saranno numerose le tribute band che, per l'occasione, omaggeranno gli headliner di un evento che ha portato nel nostro Paese molti big del rock internazionale come il Firenze Rocks 2018:



Ozz Fest (Ozzy Osbourne Tribute);

Eddie's Crew (Iron Maiden Tribute);

Street Fighters (Foo Fighters Tribute);

Appetite For Distruction (Guns'n'Roses Tribute).

Ci sarà poi anche spazio per la musica originale dei The Core e l'aftershow di Matteo "Dj Freak" Castaldi.



Grande protagonista della serata - come ogni festa estiva che si rispetti - la birra: eccezionalmente al prezzo di 3,50 € per tutto il giorno.



Ingresso: 10 €



Per acquistare i biglietti clicca qui.



Ascolta le dirette di Radio Rock e potrai aggiudicarti un ingresso omaggio.