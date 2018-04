Radio Rock 106.6 spalanca le porte della sua sede per accogliere un evento-tributo ad una delle personalità più articolate e affascinanti della musica italiana: Franco Battiato.



Venerdì 13 aprile alle ore 21:00, direttamente nell’open space dell’emittente romana, i filosofi Maura Gancitano ed Andrea Colamedici di Tlon tracceranno tutte le vie percorribili per la comprensione del pittoresco mondo del cantautore siciliano. Da qui il titolo della conferenza: “Capire Battiato - Il Maestro Svelato”.



Che cos’è il centro di gravità permanente? Chi frequenta il Caffè de la Paix? Chi vuole vedere danzare? E io avrò cura di chi?



Saranno queste - e molte altre - le domande a cui si tenterà di dare una risposta, avventurandosi tra le vette più belle della musica italiana e della filosofia universale.



Per l’occasione Gancitano e Colamedici saranno accompagnati dalla voce e dalla chitarra di Roberto Scippa, che interpreterà alcuni brani fondamentali.



Ingresso: €10 (inclusivo di degustazione a cura di Magnolia Eventi)



Prenotazione obbligatoria a http://tlon.it/battiato/ o scrivendo ad info@tlon.it.