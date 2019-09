Il 12 settembre, a Roma, scopri il Coaching!

Chi è il Coach?

Perché è utile fare un percorso di Coaching?



Se queste sono solo alcune delle domande che hai in testa, ti aspettiamo il 12 settembre all'Open Day. Imparerai a usare le più importanti strategie di coaching e comunicazione efficace applicate in ambito life e career.

Ad esempio, sarai in grado di aiutare le persone a:

– prendere scelte consapevoli

– avere equilibrio

– costruire obiettivi chiari

– gestire le emozioni

– prendere consapevolezza di ciò che è più importante per loro

Ti aspetta un percorso ricco di emozioni, un’esperienza da condividere con un gruppo di persone che saranno i tuoi compagni e che insieme a te si alleneranno per essere i migliori life coach, prima di tutto di sé stessi.

Allenamenti individuali, di team, a coppie, simulazioni di coaching e momenti di condivisione. Non mancano mai risate, amicizie nuove e momenti conviviali a pranzo insieme, per chi ha piacere.

Il coaching non si conosce veramente finché non si vive, e lo vivrai su te stesso come cliente, come coach, come osservatore e come persona. Sarai il primo ad attivare un cambiamento, a scoprire risorse e a raggiungere dei traguardi personali.

Solo così sarai poi in grado di accompagnare un’altra persona a fare altrettanto.

Alza l’asticella della tua vita, pensa con la K! Scopri il Coaching Il 12 settembre all'Open Day di Roma.