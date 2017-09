Torna la sagra della Pittula co lu Stennerellu: le fettuccine all'uovo “de na vota” con “ova e farina”, rigorosamente fatte a mano “co lu stennerellu”, così come le facevano le nostre nonne che hanno tramandato questa arte fino ad oggi.



Programma

30 Settembre

Ore 16 Tornei Ping Pong, Freccette e Bilardino a cura del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici

Ore 17 Presentazione attività "Dynamica Sport Village" di Villa Adriana

Ore 18 Apertura Stands Gastronomici

Ore 19 Dimostrazione della Pittula e Spettacolo Tamburellare tiburtine

Ore 21 Spettacolo musicale di musica italiana anni 60-70-80 con i “Bandiera gialla”

1 Ottobre

Ore 11 Dimostrazione di intervento di salvataggio con defibrillatore a cura della Misericordia di Villa Adriana

Ore 12 Apertura Stands Gastronomici

Ore 13 Giochi per bambini a cura del Centro Culturale Vincenzo Pacifici

Ore 14 Tornei di briscola e tresette a cura del Centro polivalente Anziani di Villa Adriana

Ore 16 Esibizione della Scuola di ballo della "Dynamica Sport Village" di Villa Adriana

Ore 17 Intrattenimento a cura dell’Allegra Compagnia “Per un sorriso in più”

Ore 21 Si balla con Alessandro Aragoni



Saranno presenti mercatini dell’artigianato e la rievocazione storica dell’Antica Roma a cura del “Gruppo Storico di Villa Adriana”.