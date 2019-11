Idriss D special guest del "Sabato House" al Room 26

Il sabato notte è giovane all'Eur, ma soprattutto è house. Sabato 23 novembre in console arriva IDRISS D, accolto a Piazzale Guglielmo Marconi dal direttore artistico Gianluca Neon, pronto ad offrire al pubblico del Room 26 un vero e proprio appassionato del genere, cresciuto in giro per l'Europa a pane e house music ed oggi "adottato" dall'Italia, dove da quattro anni lavora a produzioni musicali molto seguite dentro e fuori la rete.

Insieme a Neon non mancheranno i padroni di casa dello storico club capitolino. In Main Room risuoneranno le produzioni di Paolo Pompei e Luis Bertman, mentre in Plus Room, batteranno i ritmi di Max Marino e Matteo Passerini. Insieme a loro anche le voci di casa, gli insostituibili Lele Sarallo e Lory Voice.

IDRISS D - Biografia

Di origine franco-algerina, Idriss D deve la sua professione al Dj Mc Brown, il primo a regalargli un giradischi che dal chiuso della sua stanza, lo porta a girare i migliori club di Parigi, conquistando luoghi come Les Folies De Pigalle. Proprio a Mc Brown, l'ormai cresciuto Idriss D deve molto, poiché non ancora quattordicenne ebbe in dono dall'amico la prima valigetta di dischi con due giradischi con pitch a rotella su cui presto iniziò ad esercitarsi. L'attività artistica arriva presto e già a sedici anni Idriss suona in molti parties e discopubs di sua conoscenza, fino ad arrivare all'esclusivo Caffè Le Paris che gli provoca una gioia incontenibile. Il primo vero ingaggio da professionista che Idriss affronta con un'emozione tale da non riuscire a posare la puntina sul vinile. Di li a poco seguiranno appuntamenti prestigiosi come il Duplex, il Buddha Bar, l'Hilton fino a Les Folies de Pigalle, vero e proprio luogo cult parigino, dove suonano tutti i grandi protagonisti del tempio dell'House. Un tempio che ha spalancato finalmente le sue porte e ora lo ha condotto in Italia, dove da quattro anni sperimenta la musica del Bel Paese.