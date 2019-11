Idomeneo, Re di Creta al Teatro dell'Opera

Dal 6 al 16 novembre, al Teatro dell'Opera di Roma va in scena "Idomeneo, Re di Creta". Il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart, la prima opera seria del grande musicista e compositore, arriva al Teatro dell'Opera dopo un'unica rappresentazione risalente, addirittura, al 1983.

Il dramma per musica in tre atti, diretto dal regista Robert Carsen accende i riflettori sul tema dei rifugiati, rappresentando Creta, dopo la guerra di Troia, come realtà odierna, oggi presente in molti angoli del mondo.

Tutti i dettagli su "Idomeneo, Re di Creta"

Idomeneo, re di Creta

Musica Wolfgang Amadeus Mozart

Dramma per musica in tre atti

Libretto di Giambattista Varesco

Prima rappresentazione

Monaco di Baviera, Teatro Cuvilliés, 29 gennaio 1781

Durata: 3h 15' circa - atto I e atto II 1h 40' - intervallo 30' - atto III 1h 5'

DIRETTORE Michele Mariotti

REGIA Robert Carsen

MAESTRO DEL CORO Roberto Gabbiani

SCENE Robert Carsen e Luis Carvalho

COSTUMI Luis Carvalho

LUCI Robert Carsen e Peter Van Praet

MOVIMENTI COREOGRAFICI Marco Berriel

VIDEO Will Duke

PRINCIPALI INTERPRETI

IDOMENEO Charles Workman

IDAMANTE Joel Prieto

ILIA Rosa Feola / Adriana Ferfecka 14 novembre

ELETTRA Miah Persson

ARBACE Alessandro Luciano

GRAN SACERDOTE Oliver Johnston

UNA VOCE Andrii Ganchuck *

dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma

Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma

in coproduzione con Teatro Real di Madrid,

Den Kongelige Opera di Copenhagen

e Canadian Opera Company di Torontocon sovratitoli in italiano e inglese

Si ringrazia la Comunità di Sant’Egidio per la preziosa collaborazione