Idiota al Teatro India. La crisi economica, globale e personale, la viva attualità dei nostri tempi vanno in scena al Teatro India dal 16 al 19 marzo con lo spettacolo Idiota di Jordi Casanovas, diretto e interpretato da Roberto Rustioni.

Un testo profondo che indaga il nostro presente, le difficoltà e i nostri tentativi per cercare di restare a galla e sopravvivere. Il protagonista prova a rispondere alle domande di una dottoressa, un test: un uomo e una donna si affrontano in una stanza, in un ufficio che appare come un ring.

L’autore costruisce un preciso meccanismo ironico e leggero a tinte noir, in cui niente è ciò che appare e dove la verità emerge probabilmente solo alla fine.