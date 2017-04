Ida Stamile presenta “Visioni celate, carte svelate”

Roma - Giovedì 13 aprile, alle ore 19, il locale "Le Mura" in via di Porta Labicana 24 ospiterà la presentazione & reading musicato della silloge d'esordio di Ida Stamile "Carte celate, carte svelate", edito da Augh! Edizioni. L'evento sarà moderato da Emanuele Binelli, con l'accompagnamento musicale a cura di Giulio Pantalei. Seguirà un mini live acustico dei Panta. Come si legge dalla prefazione di Vincenza Fava, "Visioni celate, carte svelate" di Ida Stamile è un'opera poetica, filosofico-alchemica, è la narrazione in versi di un percorso esistenziale che cerca attraverso le immagini esoteriche dei Tarocchi di raggiungere un punto di approdo psichico nell'equilibrio onnivoro dell'universo. La voce poetica della scrittrice si fa anelito e speranza, circuito e abnegazione nel periplo insondabile e misterioso dell'esistenza. Attraverso le immagini è la parola, verbo e simbolo di vita in fieri, che coglie le sfumature più nascoste dell'animo umano. È così che il poeta si fa portavoce di un'alchimia interiore con il suo atteggiamento divinatorio, che lo rende profeta di se stesso e della variegata, insondabile natura umana. Ida Stamile è nata nel 1984. Lucana di nascita ma romana di adozione, si laurea al DAMS di Roma Tre. Successivamente consegue la laurea magistrale in Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale, cinematografico, digitale all'Università "La Sapienza". Collabora con diverse testate online quali "Rocklab", "Indie-eye", "EXTRA! Music Magazine" e "Rockaction", occupandosi di musica e cinema. Su "Rocklab" cura inoltre una sua personale rubrica intitolata "Ida Sta A Mille!", che fonde musica, letteratura, arte, cinema e un tocco di esoterismo, nella dimensione del racconto breve. Giornalista e videomaker, si occupa anche di promozione e ufficio stampa.