iColdplay live @ Riverside

>> iCOLDPLAY - Live Tribute Show <<

La colorata mongolfiera degli "iColdplay" fa tappa in una location inedita, quella del Riverside di Roma, a pochi passi da Piazza Sempione! Il tributo unico ed esclusivo alla celebre band britannica propone un "live show" curato nei minimi dettagli, dal sound al look passando per le luci e i colori: una vera "Coldplay Experience" a 360°!

Seguiteci nel nostro caleidoscopio di musica ed emozioni!

..."make this life a wonderful adventure!"



Vi ricordiamo che presso il Riverside è possibile sorseggiare gustosi drink e anche cenare grazie a vari tipi di menù.

Per la cena è richiesta la prenotazione.



> INFO

Inizio cena: 20.00

Inizio live show: 22.30

Ingresso: 5 €, biglietti in sede.



Per info e prenotazioni:

Tel. +39 06/86890760





> Riverside - Food Sounds Good

Viale Gottardo 12, 00141 Roma



> Pagina Facebook iCOLDPLAY - Live Tribute Show:

https://www.facebook.com/icoldplaytribute/



> Canale YouTube iCOLDPLAY - Live Tribute Show:

https://www.youtube.com/channel/UC_1iEcOB-mDNu55VfbJK-Og